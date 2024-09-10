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Avrupa Borsalarında Düşüş Devam Ediyor

Avrupa borsaları, otomotiv hisselerindeki değer kaybı ile düşüşle kapanarak yatırımcıları endişelendirdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:55
Avrupa Borsalarında Düşüş Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Finansal piyasalar, Avrupa borsalarındaki dalgalanmalar ile dikkat çekiyor. Bugün, Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanış itibarıyla gösterge endeksi Stoxx Europe 600, %0,54 değer kaybederek 507,95 puana düştü.

Otomotiv Sektöründe Büyük Düşüş

Özellikle otomotiv şirketlerinin hisselerinde kayda değer kayıplar yaşandı. BMW hisseleri %11 değer kaybederken, Continental hisseleri %10'dan fazla düştü. Genel olarak otomotiv hisseleri %3,8 oranında geriledi.

Ülkeler Bazında Endeksler

  • İngiltere: FTSE 100 endeksi %0,78 azalarak 8.205,98 puana geriledi.
  • Almanya: DAX 40 endeksi %0,96 değer kaybıyla 18.265,92 puana indi.
  • Fransa: CAC 40 endeksi %0,24 düşerek 7.407,55 puana ulaştı.
  • İtalya: FTSE MIB 30 endeksi %1,12 azalışla 33.213,29 puana düştü.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik Devam Ediyor

Gözler, ABD'de açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrilmiş durumdayken, Avrupa tarafında da önemli veriler paylaşıldı. İngiltere işsizlik oranı, mayıs-temmuz döneminde %4,1'e geriledi. Bunun yanında, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta yıllık %1,9 artış gösterirken, aylık %0,1 düşüş kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 12 Eylül'de yeni faiz kararını açıklayacak. Yatırımcılar, bankanın politika faizini 25 baz puan azaltmasını bekliyor.

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