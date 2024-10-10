Avrupa Borsalarında Düşüş Eğilimi, İtalya Fark Yarattı

Avrupa Borsalarında Düşüş Davranışı

Avrupa borsaları, işlem gününü İtalya hariç tüm ülkelerde düşüşle kapatmayı tercih etti. Kapanış itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi, %0,18 oranında bir kayıpla 519,11 puana geriledi.

Uluslararası Endeksler ve Değişimler

Almanya'daki DAX 40 endeksi, %0,23 düşüş göstererek 19.210,9 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi ise %0,24 kayıpla 7.541,59 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi de %0,07 oranında bir azalma ile 8.237,73 seviyesine düştü. Öte yandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi, %0,43 değer kazanarak 34.077,42 puana ulaştı.

Parite Değişimi ve Piyasa Tepkileri

Avro/dolar paritesi, TSİ 19:27 itibarıyla %0,12 gerileyerek 1,09 seviyesinde işlem gördü. Avrupa piyasaları, ABD'de açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından olumsuz bir tepki gösterdi. ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık %0,2 ve yıllık %2,4 oranında bir artış kaydetti.

Sektörel Performans ve Ekonomik Tahminler

Stoxx Europe 600 endeksinde sigortacılık sektörü hisseleri %1,06 oranında bir artış gösterirken, teknoloji sektörü hisseleri %1 oranında bir düşüş yaşadı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi'nin dezenflasyon sürecinden memnuniyet duymasına rağmen, daha fazla politika gevşetme konusunda temkinli olduğunu ortaya koyuyor.

Almanya hükümeti, bu yıl için daha önce %0,3 olarak tahmin edilen büyüme beklentisini, eksi %0,2 olarak revize etti.