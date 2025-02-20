Avrupa Borsalarında Düşüş, Fransa Hariç Kapanışlar Negatif

Avrupa borsaları, Fransa dışında genel olarak düşüşle kapandı. Stoxx Europe 600 %0,2 değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:41
Avrupa Borsalarında Düşüş, Fransa Hariç Kapanışlar Negatif

Avrupa Borsalarında Düşüşle Kapanış

Avrupa borsaları, işlem gününü Fransa hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,2 değer kaybederek 551,01 puana geriledi.

Ülkeler Bazında Değişimler

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 düşerek 22.314,65 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 38.249,03 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 gerileyerek 8.662,97 puana indi. Buna karşın Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 artış göstererek 8.122,58 puana yükseldi.

Para Birimlerinde Hareketlilik

Avro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,61 artışla 1,048 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasa Gelişmeleri

Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil, çip ve ilaç ithalatına yeni gümrük vergileri uygulama planına ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını daha uzun süre yüksek tutma ihtimaline odaklandı.

İnşaat ve Ekonomi Verileri

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralıkta bir önceki aya kıyasla sabit kalırken, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 düştü. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen yıl faiz politikası nedeniyle 7,94 milyar avro zarar etti; bu, bankanın yüksek faiz maliyetleri nedeniyle 25 yıllık tarihindeki en yüksek zarar olarak kayıtlara geçti.

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