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Avrupa Borsalarında Düşüş: İtalya Ayrıştı

Avrupa borsaları, İtalya hariç düşüşle kapanırken, teknoloji ve sanayi hisseleri değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 20:36
Avrupa Borsalarında Düşüş: İtalya Ayrıştı

Avrupa Borsaları Haftaya Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,46 değer kaybederek 504,85 puan seviyesine geriledi.

Piyasa Verileri

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 düşerek 19.909,14 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kaybıyla 7.313,56 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 8.121,01 puan seviyesine indi.

İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,07 artarak 34.186,18 puana yükseldi.

Döviz ve Sektör Analizi

Avro/dolar paritesi, Türkiye saati ile 20.23 itibarıyla yüzde 0,34 düşüşle 1,04 seviyelerinde işlem gördü. Avrupa piyasalarında teknoloji, sanayi ve medya sektörlerine ait hisselerde kayıplar gözlemlenirken, petrol ve gaz gibi enerji sektörlerindeki hisselerde artış yaşandı.

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