Avrupa Borsalarında Düşüş: Stoxx Europe 600 %1,05 Geriledi

Avrupa Borsalarında Düşüş Devam Ediyor

Avrupa borsalarında negatif seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yüzde 1,05 düşüşle 501 puan seviyesine geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 1,4 kayıpla 19.719 puana düşerken, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,6 azalışla 8.052 puan seviyesinde bulunuyor.

Diğer Avrupa Borsalarındaki Gelişmeler

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 33.306 puana inerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 azalarak 7.201 puana geriledi. İspanya'da IBEX 35 endeksi ise %0,8 kayıpla 11.346 puan seviyesinde işlem görüyor.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine ilişkin temkinli duruşu, satış baskısını artırmaya devam ediyor. Makroekonomik verilerden gelen olumsuz sinyaller, fiyatlamaları zorlaştırıyor. ABD ekonomisinin sıcak kalmaya devam etmesi ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların oluşturacağı enflasyonist baskılar, Fed'in enflasyonla mücadelesinin beklenenden daha uzun sürebileceği endişesini artırıyor.

Merkez Bankası Açıklamaları

Öte yandan, Avrupa'daki borsa hareketleri de, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerinde “temkinli” yaklaşımını benimsemesi ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini %4,75'te sabit tutmasının ardından olumsuz etkilendi. BoE'den yapılan açıklamalarda, yıllık enflasyonun kasımda yükseldiği ve ekonominin beklenenden zayıf kalabileceği belirtiliyor.

İsveç ve Norveç'ten Faiz Kararları

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek %2,50'ye çekerken, Norveç Merkez Bankası (Norges) ise %4,50'de sabit bıraktı.

Almanya ve İngiltere'deki Makroekonomik Veriler

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da kasım ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda %0,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İngiltere'de ise perakende satışlar yıllık %0,5 artış göstererek beklentilerin altında kaldı.

Gözler ABD Verilerinde

Analistler, gün içerisinde Türkiye saati ile 15:30'da açıklanacak olan ABD kişisel gelir ve harcamaları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gibi önemli verilerin dikkatle izleneceğini belirtiyor.