DOLAR
35,35 -0,11%
EURO
36,89 -0,51%
ALTIN
3.004,24 -0,49%
BITCOIN
3.587.139,49 0,53%

Avrupa Borsalarında Düşüş: Stoxx Europe 600 ve DAX 40 Negatif Seyrediyor

Avrupa borsaları negatif bir seyir izliyor; Stoxx Europe 600, DAX 40 ve FTSE 100 endeksleri geriledi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:02
Avrupa Borsalarında Düşüş: Stoxx Europe 600 ve DAX 40 Negatif Seyrediyor

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsalarında negatif bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,1 azalışla 512,5 puan seviyesine geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,1 düşüşle 20.197 puan düzeyine indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,3 kayıpla 8.222 puan seviyesinde işlem görüyor.

Diğer Avrupa Endeksleri ve Piyasa Eğilimleri

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,7 düşüşle 34.535 puan olarak belirlendi. Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.447 puan seviyelerinden işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,3 kayıpla 11.767 puan düzeyine geriledi.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler devam ederken, önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi yatırımcıları tedirgin ediyor. Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir öne çıkarken, gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Enflasyon ve İmalat Aktivitesi Üzerine Endişeler

Bölge genelinde ülkeler, orta vadede belirlenen enflasyon hedeflerine ulaşmada zorluk yaşıyor. Daralan imalat aktivitesi, resesyon korkularını beslemeye devam ediyor. Analistler, Almanya'da açıklanan yıllık enflasyonun %2'lik hedefin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü belirtiyor. Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecekte izleyeceği strateji üzerindeki etkisi dikkatle izlenecek.

Gözler Bugünkü Veri Açıklamalarında

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de ise dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Eskişehir'de İş Dünyası ile Buluşacak
2
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi
3
İstanbul'da Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde TEKMER Kuruluyor
4
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Arttı, BIST 100 Düştü
5
Van'daki Baraj ve HES'lerden Yıllık 1,1 Milyar Lira Ekonomik Katkı
6
Dünya Ekonomik Forumu: Küresel İşbirliği Kritik Dönemeci Aşıyor
7
Ertuğrul Kepenek'in Güneş Enerjisi Yatırımı: Elektrik Tasarrufu ve Gelir Kaynağı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor