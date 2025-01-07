Avrupa Borsalarında Düşüş: Stoxx Europe 600 ve DAX 40 Negatif Seyrediyor

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsalarında negatif bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,1 azalışla 512,5 puan seviyesine geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,1 düşüşle 20.197 puan düzeyine indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,3 kayıpla 8.222 puan seviyesinde işlem görüyor.

Diğer Avrupa Endeksleri ve Piyasa Eğilimleri

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,7 düşüşle 34.535 puan olarak belirlendi. Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.447 puan seviyelerinden işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,3 kayıpla 11.767 puan düzeyine geriledi.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler devam ederken, önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi yatırımcıları tedirgin ediyor. Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir öne çıkarken, gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Enflasyon ve İmalat Aktivitesi Üzerine Endişeler

Bölge genelinde ülkeler, orta vadede belirlenen enflasyon hedeflerine ulaşmada zorluk yaşıyor. Daralan imalat aktivitesi, resesyon korkularını beslemeye devam ediyor. Analistler, Almanya'da açıklanan yıllık enflasyonun %2'lik hedefin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü belirtiyor. Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecekte izleyeceği strateji üzerindeki etkisi dikkatle izlenecek.

Gözler Bugünkü Veri Açıklamalarında

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de ise dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.