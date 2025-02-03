Avrupa Borsalarında Düşüş: Ticaret Savaşları Endişeleri Artıyor

Avrupa Borsaları Ticaret Savaşları ile Sıkıntıya Girdi

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi ve Avrupa Birliği (AB) ile kesinlikle ek gümrük vergileri uygulayacağının açıklanmasının ardından haftanın ilk işlem gününde düşüşle kapandı. Yatırımcıların, Trump'ın bu açıklamaları sonucunda küresel ticaret savaşlarının genişleyeceği konusundaki endişeleri ile kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,20 değer kaybederek 534,51 puana geriledi.

Endekslerdeki Değer Kaybı

Stoxx Europe 600'deki teknoloji endeksi yüzde 1,46, bankacılık endeksi ise yüzde 1,69 oranında düştü. Trump'ın, Meksika'dan ithal edilen mallara yönelik gümrük vergisini bir ay süreyle askıya alma açıklamasının ardından, Avrupa borsaları gün içindeki en düşük seviyelerindeki kayıplarını kısmen telafi etti.

Önemli Endekslerin Durumu

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 düşüşle 8.583,56 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,20 değer kaybıyla 7.854,92 puana, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 azalarak 36.218,98 puana indi. Öte yandan, Almanya'da DAX 40 endeksi, ABD ile AB arasında ticaret savaşı endişeleriyle son günlerdeki yeni rekor arayışına bugün son vererek yüzde 1,50 düşüşle 21.405,12 puandan kapandı.

Parite ve Hisse Senedi Gelişmeleri

Avro/dolar paritesi TSİ 20:43 itibarıyla yüzde 0,78 azalarak 1,028 seviyesinden işlem gördü. ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri, Avrupa otomobil üreticilerinin hisseleri üzerinde de baskı oluşturarak, Europe Stoxx 600'de otomobil ve parçaları endeksi yüzde 2,19 geriledi. Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen hisseleri yüzde 4,04, BMW hisseleri yüzde 2,39, Porsche hisseleri ise yüzde 1,68 değer kaybetti. Fransa'da otomobil parçaları tedarikçisi Valeo hisseleri yaklaşık yüzde 8 düştü.