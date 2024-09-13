Avrupa Borsalarında Güçlü Açılış

Avrupa Borsaları Güçlü Bir Başlangıç Yaptı

Avrupa borsaları, günün ilk saatlerinde yükseliş trendine geçti. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,5 artışla 515 puan seviyesine ulaştı. Almanya'daki DAX 40 endeksi de aynı oranda yükselerek 18.594 puan seviyesinde işlem görüyor.

Öne Çıkan Endeksler ve Performansları

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,2 değer kazanarak 8.253 puan düzeyine, İtalya'da MIB 30 endeksi %0,2 artışla 33.517 puana çıktı. Fransa'nın CAC 40 endeksi ise %0,4’lük bir artışla 7.462 puan seviyesinden işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,5 artışla 11.452 puan oldu.

Küresel Piyasalarda Azalan Risk Algısı

Analistler, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri sonrası artan "yumuşak iniş" beklentilerinin küresel piyasalarda risk algısını azalttığını vurguladı. Avrupa borsalarında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan üç temel politika faiz oranı indirimi sonrası alım baskısı gözlemlendi.

ECB'nin Faiz İndirimleri ve Lagarde'ın Açıklamaları

Dün açıklanan verilere göre, ECB; mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman ve marjinal borçlanma faiz oranlarını ise 60 baz puan düşürdü. ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısında, Avro Bölgesi ekonomisinin bazı zorluklarla karşılaştığını belirterek, "Kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkisi, tüketim ve yatırımları desteklemelidir," dedi.

Lagarde, ayrıca verilerin enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda kendilerine güvence verdiğini ve projeksiyonların sağlamlığına yönelik güvenlerinin arttığını vurguladı.

Gözler Bugünkü Verilerde

Bugün, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri ve ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak tüketici güven endeksi yakından takip edilecek.