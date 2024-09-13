DOLAR
33,97 -0,28%
EURO
37,69 -0,08%
ALTIN
2.800,86 -0,45%
BITCOIN
1.968.071,23 0,53%

Avrupa Borsalarında Güçlü Açılış

Avrupa borsaları, olumlu veriler eşliğinde yükselişle güne başladı. Stoxx Europe 600 endeksi 515 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:36
Avrupa Borsalarında Güçlü Açılış

Avrupa Borsaları Güçlü Bir Başlangıç Yaptı

Avrupa borsaları, günün ilk saatlerinde yükseliş trendine geçti. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,5 artışla 515 puan seviyesine ulaştı. Almanya'daki DAX 40 endeksi de aynı oranda yükselerek 18.594 puan seviyesinde işlem görüyor.

Öne Çıkan Endeksler ve Performansları

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,2 değer kazanarak 8.253 puan düzeyine, İtalya'da MIB 30 endeksi %0,2 artışla 33.517 puana çıktı. Fransa'nın CAC 40 endeksi ise %0,4’lük bir artışla 7.462 puan seviyesinden işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,5 artışla 11.452 puan oldu.

Küresel Piyasalarda Azalan Risk Algısı

Analistler, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri sonrası artan "yumuşak iniş" beklentilerinin küresel piyasalarda risk algısını azalttığını vurguladı. Avrupa borsalarında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan üç temel politika faiz oranı indirimi sonrası alım baskısı gözlemlendi.

ECB'nin Faiz İndirimleri ve Lagarde'ın Açıklamaları

Dün açıklanan verilere göre, ECB; mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman ve marjinal borçlanma faiz oranlarını ise 60 baz puan düşürdü. ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısında, Avro Bölgesi ekonomisinin bazı zorluklarla karşılaştığını belirterek, "Kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkisi, tüketim ve yatırımları desteklemelidir," dedi.

Lagarde, ayrıca verilerin enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda kendilerine güvence verdiğini ve projeksiyonların sağlamlığına yönelik güvenlerinin arttığını vurguladı.

Gözler Bugünkü Verilerde

Bugün, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri ve ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak tüketici güven endeksi yakından takip edilecek.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor
2
Sahte Yetkili Servislere 18 Milyon Lira Ceza
3
Türkiye'de Tavuk Eti Üretimi Artış Gösterdi
4
Avrupa Borsalarında Güçlü Açılış
5
Türkiye Firmalarının 2023 Aktif Büyüklüğü: 39 Trilyon Lira
6
Temmuz'da İnek Sütü Toplaması Yüzde 12,3 Arttı
7
Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı