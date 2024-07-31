Avrupa Borsalarında İyimser Seyir; İspanya Düşüşte

Avrupa Borsaları Yeni Güne Pozitif Başladı

Avrupa borsaları, yeni güne İspanya hariç olumlu bir seyirle giriş yaptı. Açılış itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %1 artışla 519,0 puana yükseldi. Almanya'daki DAX 40 endeksi ise %0,6 değer kazanarak 18.540 puan seviyesinde işlem görüyor.

Borsa Endeksleri ve Son Durum

İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %1,3'lük artışla 8.379 puana ulaşırken, İtalya'daki MIB 30 endeksi %0,4'lük primle 34.059 puandan işlem görmekte. Fransa'nın CAC 40 endeksi ise %1,1 artış göstererek 7.554 puana çıkarken, İspanya'nın IBEX 35 endeksi, bir önceki kapanışın hemen altında 11.200 puanda yer almakta.

Avro/Dolar Paritesi ve Küresel Piyasa Durumu

Avro/dolar paritesi, gün içinde önceki kapanışının %0,1 altında 1,0818 seviyesinde işlem görüyor. Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir görünüm sergiliyor.

Almanya Ekonomi Verileri

Dün açıklanan ekonomik verilere göre Almanya, yılın ikinci çeyreğinde beklenmedik bir şekilde %0,1 daraldı. Ancak Avro Bölgesi büyüme tahminlerini aşarak ikinci çeyrekte %0,3'lük bir büyüme sağladı. Almanya'daki enflasyon ise yıllık %2,3 ve aylık %0,3 olarak beklenildiği gibi gerçekleşti.

Piyasa Beklentileri

Bu verilerin ardından, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın yılın kalan kısmında en az iki faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörüler devam ediyor.