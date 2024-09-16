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Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Avrupa borsaları, haftaya karışık bir başlangıç yaptı; endekslerde dalgalanmalar gözlendi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:32
Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Avrupa Borsaları Haftaya Karışık Başladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 göstergesi, %0,16'lık bir düşüşle 515,11 puana geriledi.

Piyasa Performansları

Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,35 değer kaybederek 18.633,11 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi ise %0,21 azalarak 7.449,44 puana düştü. Bununla birlikte, İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi değişim göstermeyerek 33.569,98 puanda sabit kalırken, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,06 artışla 8.278,44 puana yükseldi.

Döviz ve Ekonomik Gelişmeler

Avro/dolar paritesi, TSİ 19:23 itibarıyla %0,41 artışla 1,112 seviyelerinde işlem görmekteydi. Ayrıca, Avrupa döviz piyasaları, bu hafta ABD Merkez Bankası gibi önemli merkez bankalarının para politikası kararlarına odaklanmış durumda.

Merkez Bankalarından Geldiği Uyarılar

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), merkez bankalarının son birkaç yılda artırdıkları faiz oranlarını hızla düşürerek kaybetmemesi gerektiğini belirtti.

Dış Ticaret Fırsatları

Bugün açıklanan veriler ışığında, Avro Bölgesi; Temmuz ayında 21,2 milyar avro dış ticaret fazlası elde etti.

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