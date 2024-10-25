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Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Avrupa borsaları, son işlem gününü karışık bir tabloyla kapatırken yatırımcılar ekonomik verilere tepkisiz kaldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 19:47
Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Avrupa Borsaları Son İşlem Gününde Karışık Seyirle Kapatıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde karışık bir performans sergileyerek kapanış yaptı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,03'lük bir düşüşle 518,81 puana geriledi.

Ülke Borsa Endeksleri

Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,4 değer kaybıyla 7.497,54 puandan kapanırken, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %0,25 azalarak 8.248,84 puana geriledi.

Öte yandan, İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi %0,22'lik bir artışla 34.776,1 seviyesine ulaşırken, Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,11'lik bir artışla 19.463,59 puana yükseldi.

Şirket Performansları

Alman otomotiv devlerinden Mercedes-Benz'in hisseleri, şirketin Çin'de yaşadığı zayıf lüks otomobil satışları sonrası %1 değer kaybetti. Ayrıca, Almanya'nın ekonomik durumu ile ilgili olarak Ifo İş Ortamı Güven Endeksi'nde görülen iyileşme, Alman borsasında fiyatlama üzerinde etkili olmadı. Geçen ay 85,4 puan olan bu endeks, ekim ayında 86,5 puana yükselerek düşüşünü sonlandırdı.

Piyasalarda Sessizlik Hakim

Analistler, 5 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD Başkanlık Seçimi öncesinde pay piyasalarında bir sessizlik gözlemlendiğini belirtti. Yatırımcıların, ekonomik verilere normalden daha az tepki verdiği vurgulandı.

Avro/Dolar Paritesi

Avro/dolar paritesi, TSİ 19:40 itibarıyla %0,203'lük bir değer kaybıyla 1,081 seviyesinden işlem gördü.

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