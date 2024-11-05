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Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Avrupa borsaları karışık bir seyir izleyerek kapandı, Stoxx Europe 600 değer kazandı ancak bazı endeksler düştü.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 22:01
Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Avrupa borsaları, günü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,06 değer kazanarak 509,53 puana ulaştı.

Ülke Endekslerindeki Değişimler

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 artışla 7.407,15 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,57 yükselerek 19.256,27 puana çıktı.

Diğer yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 34.472,06 puana gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 8.172,39 puana indi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.48 itibarıyla yüzde 0,451 artışla 1,093 seviyesini gördü. Küresel piyasalarda, ABD'deki başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ön plana çıkarken, Avrupa borsalarında dalgalı bir seyir gözlemleniyor.

İngiltere'nin Faiz Kararı dişli Verileri

Bu hafta açıklanacak İngiltere Merkez Bankası faiz kararına dikkat çekilirken, bugün yapılan açıklamalara göre, ülkede hizmet sektöründeki büyümenin zayıfladığı ve Kasımdan beri görülen en düşük aktivite seviyesinin kaydedildiği belirtildi.

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