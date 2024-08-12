Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış: Hisselerde Dalgalanma

Avrupa Borsalarında Karışık Kapanış

Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsaları karışık bir seyirle tamamlandı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,04 oranında düşerek 498,98 puana indi. Özellikle seyahat ve lüks ürün şirketlerinin hisselerinde %0,8’lik bir gerileme gözlemlendi.

Ülkelerin Endeks Performansları

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,06 değer kaybederek 17.711,6 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,26 düşüşle 7.250,67 puana inmiştir. Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,52 artış göstererek 8.210,25 puana ulaşırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,46’lık bir artışla 31.928,32 puana çıktı.

Döviz Piyasası ve Enflasyon Beklentileri

Avro/dolar paritesi, Türkiye saati ile 19:10’da %0,11 yükselerek 1,093 seviyesinden işlem gördü. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’nin açıklayacağı enflasyon verisi yatırımcıların ilgi odağı olurken, Avrupa’da ise özellikle İngiltere'deki enflasyon ve büyüme rakamları takip ediliyor.

ABD’de açıklanan son verilere göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Temmuz ayında %3 oranında sabit kaldı.