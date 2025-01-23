DOLAR
35,65 -0,02%
EURO
37,14 -0,03%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.644.459,43 2,04%

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX Artarken Stoxx Europe 600 Düşüşte

Avrupa borsalarında dalgalı bir seyir sürerken, DAX değeri artış gösterdi ancak Stoxx Europe 600 yüzde 0.1 azaldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:43
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX Artarken Stoxx Europe 600 Düşüşte

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 527,78 puanda işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 21.295 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.540 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 35.912 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 11.894 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 primle 7.841 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizlikler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka yatırımları açıklamaları ve yeni yönetimin Çin'e karşı henüz kapsamlı tarifeler uygulamaması, risk iştahını destekliyor.

ABD'de yeni yönetimin atacağı adımlar, para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankası(Fed)'nın yılın ilk faiz indirimini haziran ayında gerçekleştirmesi bekleniyor.

Diğer taraftan, Dünya Ekonomi Forumu'nda düzenlenen "Krizin Ötesinde: Avrupa'nın Potansiyelini Açığa Çıkarmak" başlıklı panelde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği ülkeleri arasında "sermaye piyasaları birliği" konusunda geniş bir uzlaşı olduğunu ifade etti.

Analistler, Avro Bölgesi'nde devam eden resesyon endişelerinin kurumlarda yeni düzenlemeler yapılmasını tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, sürdürülebilir finans ve sermaye piyasaları birliği gibi oluşumların finansal yapıyı destekleyebileceği vurgulanıyor.

Bugün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5G Yatırımları Hız Kazandı: Bakan Uraloğlu Açıklamalarda Bulundu
2
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerlendirmesi: Değer Kaybı Yaşandı
3
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX Artarken Stoxx Europe 600 Düşüşte
4
İstanbul, Trafikte Kaybedilen Saatlerde Dünyada İlk Sırada
5
Akdeniz Hazır Giyimcileri, 2024'te 374,7 Milyon Dolar İhracat Yaparak Rekor Kırdı
6
Andrew Ng’den Yapay Zeka Analizi: Tüm Sektörler Üzerinde Etkisi Var
7
Afyonkarahisar'dan Avrupa'ya 10 Ülkeye Alabalık İhracatı

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor