Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX Artarken Stoxx Europe 600 Düşüşte

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 527,78 puanda işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 21.295 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.540 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 35.912 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 11.894 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 primle 7.841 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizlikler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka yatırımları açıklamaları ve yeni yönetimin Çin'e karşı henüz kapsamlı tarifeler uygulamaması, risk iştahını destekliyor.

ABD'de yeni yönetimin atacağı adımlar, para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankası(Fed)'nın yılın ilk faiz indirimini haziran ayında gerçekleştirmesi bekleniyor.

Diğer taraftan, Dünya Ekonomi Forumu'nda düzenlenen "Krizin Ötesinde: Avrupa'nın Potansiyelini Açığa Çıkarmak" başlıklı panelde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği ülkeleri arasında "sermaye piyasaları birliği" konusunda geniş bir uzlaşı olduğunu ifade etti.

Analistler, Avro Bölgesi'nde devam eden resesyon endişelerinin kurumlarda yeni düzenlemeler yapılmasını tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, sürdürülebilir finans ve sermaye piyasaları birliği gibi oluşumların finansal yapıyı destekleyebileceği vurgulanıyor.

Bugün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi öne çıkıyor.