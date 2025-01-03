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Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX ve FTSE Gitgide Dalgalanıyor

Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor, analizler resesyon ve enflasyon etkilerini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:37
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX ve FTSE Gitgide Dalgalanıyor

Avrupa Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Avrupa borsalarında genel olarak karışık bir seyir hakim. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, önceki kapanışının hemen altında 510,5 puan seviyesinde işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yatay bir seyir izleyerek 20.001 puan seviyelerinde seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 8.266 puan seviyesine ulaştı.

Diğer yandan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 34.311 puan seviyesine, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 7.361 puan seviyesine inerken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 11.691 puan seviyesinde işlem görüyor.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni Amerikan yönetiminin atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler, aynı zamanda büyük ekonomilerden gelen durgunluk sinyalleriyle birleşerek karışık bir görünüm sergiliyor. Dünya ekonomilerinin enflasyonla mücadelesine devam etmesine rağmen, piyasalarda güçlenen resesyon-enflasyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Resesyon Riski ve Faiz İhtimalleri

Analistler, Avro Bölgesi'nde hala resesyon riskinin sürdüğünü belirtirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl en az 4 faiz indirimine gitmesinin fiyatlandığını ifade ediyorlar. Açıklanacak verilerle birlikte bu fiyatlamaların değişebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, avro/dolar paritesi, Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, dolardaki hareketlerin Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticarete de etki edebileceği öngörülüyor.

Bugünün Önemli Verileri

Bugün, Almanya'da işsizlik verileri ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI verileri takip edilecektir.

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