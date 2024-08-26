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Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Orta Doğu gerginliği Avrupa borsalarını olumsuz etkiledi, karmaşık kapanışlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 19:42
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Karışık Kapanışlar Gerçekleştirdi

Avrupa borsaları, Orta Doğu bölgesindeki artan gerilimle birlikte haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,02 değer kaybederek 518,05 puana geriledi.

Ülkelerin Endekslerinde Değişim

Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,09 düşerek 18.617,02 puana, İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi ise %0,13 azalarak 33.604,8 puana geriledi. Diğer yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,48 artış göstererek 8.327,78 puana, Fransa'da ise CAC 40 endeksi %0,18 değer kazandı ve 7.590,37 puana yükseldi.

Para Birimleri ve Piyasa Gelişmeleri

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla %0,24 değer kaybıyla 1,116 seviyelerine geriledi. Avrupa'nın yatırımcıları, Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanış göstermesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yüksek politika faizlerinin düşmesi için uygun zamanın geldiği yönündeki açıklamalarına yoğunlaştı.

Veri Koruma Cezası ve Güven Endeksi Raporu

Hollanda'nın Veri Koruma Kurumu, Uber'e Avrupa'daki sürücülerin kişisel verilerini AB kurallarına aykırı bir şekilde ABD'ye gönderdiği için 290 milyon avro para cezası kesti. Almanya'daki Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, temmuzda 87 değerine ulaşırken, ağustosta şirket yöneticilerinin geleceğe dair beklentilerinin kötüleşmesiyle 86,6 puana geriledi. Ayrıca, Ifo Beklentiler Endeksi %0,2 düşerek 86,8 puana ve Mevcut Durum Endeksi %0,7 azalarak 86,5 puana indi.

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