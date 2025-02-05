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Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: Piyasalardaki Gelişmeler Etkili Oluyor

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor, enflasyon ve ticaret verileri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:39
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: Piyasalardaki Gelişmeler Etkili Oluyor

Avrupa Borsa Göstergeleri Son Durum

Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi kapanışın hemen üzerinde, 536,1 puan seviyesinde işlem görmekte. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 21.423 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyirle 8.571 puan seviyesinde yer alıyor.

Ülkelerin Endekslerindeki Değişim

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 36.541 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 artışla 12.509 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 7.891 puan seviyesinde işlem görmekte.

Piyasalarda Belirsizlik ve Gümrük Vergileri

ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışlarının piyasa fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ettiği görülmektedir. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yönelik gümrük vergilerini erteleme kararı, Avrupa Birliği'nin bu tarifelerden kaçınabileceği konusundaki iyimserliği artırıyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, ABD'nin ek gümrük vergileri konusunda Avrupa Birliği’nin rahat bir nefes alması için henüz çok erken olduğunu ifade ediyor. Brüksel için de ek gümrük vergilerinin kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği belirtiliyor. Piyasa katılımcıları ise bu riskin yönetilebilir olduğunu düşünüyor ve ek gümrük vergileri açıklanırsa AB’nin ABD ile müzakere yollarını açık tutacağını öngörüyor.

Bugünün Veri Gündemi

Bugün Avro Bölgesi’nde açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Son zamanlarda katılık kazanan enflasyonun dikkat çektiği bölgede, üretici enflasyonundan alınacak sinyallerin ekonomi hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca, ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verileri de takip edilecek.

Dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri de yatırımcılar tarafından izlenecek. Tüm bu veriler, piyasalardaki belirsizliğin ne yönde şekilleneceğini belirlemede kritik bir öneme sahip.

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