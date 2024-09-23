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Avrupa Borsalarında Karışıklık Sürüyor

Avrupa borsaları, haftanın ilk gününde karışık bir seyir izliyor. Yükselişler ve düşüşler gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:18
Avrupa Borsalarında Karışıklık Sürüyor

Avrupa Borsalarında Dikkat Çeken Gelişmeler

Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsaları karışık bir grafik çiziyor. Açılışın hemen ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,2 artışla 515 puan seviyesine yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,3'lük bir artışla 18.779 puana ulaştı.

Bölgesel Endekslerde Durum

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,2 değer kazanarak 8.249 puana ulaşırken, İtalya'da MIB 30 endeksi %0,3 düşüşle 33.672 puan seviyesine geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,4 azalarak 7.471 puana indi, İspanya’da ise IBEX 35 endeksi %0,1'lik bir artışla 11.767 puandan işlem görmekte.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz hafta yapılan 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası, ekonomide yumuşak iniş beklentileri dikkat çekiyor. Bu durum, risk iştahını artırdığı gibi Avrupa borsalarında da karışık bir seyir izlenmesine yol açıyor.

Resesyon Endişeleri ve Merkez Bankalarının Rolü

Avrupa genelindeki resesyon endişeleri sürerken, özellikle Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi merkez bankalarının Fed'in aldığı önlemlerin ardından politika alanında genişleyeceğine yönelik değerlendirmeleri güçleniyor. ECB'nin yıl sonuna kadar en az bir kez daha faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Sektörel Veriler ve Beklentiler

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 40,3, hizmet sektörü PMI ise 50,6 olarak gerçekleşti. Avro Bölgesi'nde ise imalat sanayi PMI 44,8, hizmet sektörü PMI 50,5 ile tahminlerin altında kaldı.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi takip edilecek.

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