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Avrupa Borsalarında Negatif Seyir, Fransa Hariç

Avrupa borsalarında Fransa'nın yükselişi dışında negatif bir trend gözlemleniyor. ABD'deki gelişmeler ve Avrupa'daki ekonomik veriler takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:34
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir, Fransa Hariç

Avrupa Borsaları Fransa Hariç Negatif Seyrediyor

Avrupa borsalarında, Fransa hariç negatif bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,1 azalışla 553,04 puana geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,4 düşerek 22.525,23 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,3 değer kaybıyla 8.738,65 puana indi.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0 değişim ile 37.906 puandan işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,3 azalarak 12.891 puana düştü. Fransa'da ise CAC 40 endeksi %0,04 yükselişle 8.167,68 puandan işlemde kaldı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife müzakerelerine kapıyı kapatmaması, piyasalarda iyimserliğin etkili olmasına neden oldu. Avrupa'da bugün gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Bölgede resesyon endişeleri, ana ekonomik gündem maddelerini oluştururken, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari ilişkiler de yakın takibe alındı. Trump, Avrupa'nın birçok Amerikalı firmaya dava açtığını belirterek, "AB ticaret konusunda çok acımasız" değerlendirmesini yaptı.

Jeopolitik gelişmelerde ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çözüm sürecine dair iyimserlik, risk iştahını destekliyor. Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da toptan satış fiyatları aylık ve yıllık bazda %0,9 artış gösterdi.

Günün ilerleyen saatlerinde ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri takip edilecek.

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