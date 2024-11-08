Avrupa Borsalarında Negatif Seyir: İspanya Hariç Tüm Pazarlar Düşüşte

Avrupa Borsalarında Haftanın Son Günü Negatif Seyir

Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde İspanya hariç genel olarak negatif bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yatay bir hareketle 510 puan seviyesinde bulunuyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 19.343 puana gerilerken, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi ise önceki kapanışın hemen altında 8.138 puandan işlem görüyor.

Ülkelerin Endeks Durumları

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 33.774 puana inerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalarak 7.409 puana düşüyor. Öte yandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,2 artışla 11.598 puandan işlem görmekte.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklenen biçimde 25 baz puanlık faiz indirimine gidince karışık bir hava oluştu. Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın önümüzdeki süreçteki adımlarıyla ilgili belirsizlikler, Avrupa borsalarının yön bulmasını zorlaştıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

Almanya'daki Politika Değişiklikleri

Dün Almanya'da koalisyondan ayrılan Hür Demokrat Parti (FDP)'nin bakanlarının yerine yeni atamalar gerçekleşti. Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Maliye Bakanı olarak atanan Jörg Kuckis'e mazbatasını verdi. 15 Ocak 2025'teki güven oylamasına kadar Almanya'da azınlık hükümetinin görev yapacağı bildirildi.

Veri Akışları ve Beklentiler

Analistler, Avrupa borsalarında veri akışının sakin seyredeceğini öngörürken, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin gün içinde takip edileceği belirtildi.