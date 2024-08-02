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Avrupa Borsalarında Sert Düşüş: Resesyon Endişeleri Kabardı

ABD'de istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, Avrupa borsalarını olumsuz etkiledi ve sert düşüşler yaşandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 19:42
Avrupa Borsalarında Sert Düşüş: Resesyon Endişeleri Kabardı

Avrupa Borsalarında Gözlemlenen Düşüşler

Son günlerde, Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde ciddi bir değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, ABD'deki istihdam artışının Temmuz ayında beklenenin altında kalmasıyla resesyon korkularının artmasından kaynaklandı.

Önemli Endekslerdeki Kaybın Detayları

Kapanış itibarıyla gösterge endeksi Stoxx Europe 600, %2,73'lük bir kayıpla 497,85 puana gerilemiş durumda. Almanya'nın DAX 40 endeksi %2,33 düşüşle 17.661,22 puana; Fransa'nın CAC 40 endeksi %1,61 azalarak 7.251,8 puana; İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise %1,31 değer kaybıyla 8.174,71 puana düştü. İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi ise %2,55'lik bir azalışla 32.018,82 puana indi.

İstihdam Verileri ve Piyasa Tepkisi

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdamın Temmuz ayındaki artışının 114 bin kişi ile beklentilerin altında kalması, piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Özellikle küresel teknoloji sektöründeki hisselerdeki kayıplar, mali hizmetler ve bankacılık hisselerinde de büyük düşüşler yaşanmasına neden oldu.

Küresel Çip Üreticilerine Etkisi

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Intel'in ikinci çeyrekteki satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1 azalarak 12,8 milyar dolara düşmesi, sektördeki diğer şirketlerin hisselerinde de kayıplara yol açtı. Hollanda merkezli ASML'nin hisseleri %11,18 değer kaybı yaşarken, Almanya merkezli enerji şirketleri RWE ve Siemens de benzer şekilde sert düşüşler kaydetti.

Yatırımcıların Odağı Para Politikası Kararları

Global pay piyasalarında yatırımcılar, bu hafta ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının alacağı para politikası kararlarına odaklanmış durumda. Bu gelişmeler, piyasaların gelecekteki yönü açısından büyük önem taşıyor.

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