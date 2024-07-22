Avrupa Borsalarında Yüksek Artışlar

Avrupa Borsaları Haftaya Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili gelişmeler ışığında, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Gösterge endeks Stoxx Europe 600, kapanışta yüzde 0,93 artış göstererek 514,79 puana ulaştı.

Piyasa Performansları

İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artışla 8.198,78, Almanya'nın DAX 40 endeksi ise yüzde 1,29 bir artışla 18.407,07 puana yükseldi. Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 1,16 artarak 7.622,02 puana ulaşırken, İtalya’nın FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 değer kazanarak 34.615,05 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, Türkiye saati ile 19:20 itibarıyla yüzde 0,06 değer kazanarak 1,088 seviyesinden işlem gördü.

ABD Başkanlık Seçimlerinde Gelişmeler

Avrupa piyasaları, özellikle ABD'deki başkanlık seçimi ile ilgili gelişmelere odaklandı. Başkan Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.

Ekonomik Veriler ve Yaptırımlar

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 88,7 seviyesine ulaştı. Ayrıca Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Ryanair Hisselerinde Düşüş

İrlanda merkezli hava yolu firması Ryanair’in ikinci çeyrek vergi sonrası karının sert bir biçimde düştüğünü açıklaması sonucunda, hisseleri yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti.