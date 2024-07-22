Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avrupa Borsalarında Yüksek Artışlar

Avrupa borsaları, ABD başkanlık seçimi gelişmeleriyle birlikte yükseliş trendi gösterdi. Endeksler kazançlarını artırdı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:39
Avrupa Borsalarında Yüksek Artışlar

Avrupa Borsaları Haftaya Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili gelişmeler ışığında, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Gösterge endeks Stoxx Europe 600, kapanışta yüzde 0,93 artış göstererek 514,79 puana ulaştı.

Piyasa Performansları

İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artışla 8.198,78, Almanya'nın DAX 40 endeksi ise yüzde 1,29 bir artışla 18.407,07 puana yükseldi. Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 1,16 artarak 7.622,02 puana ulaşırken, İtalya’nın FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 değer kazanarak 34.615,05 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, Türkiye saati ile 19:20 itibarıyla yüzde 0,06 değer kazanarak 1,088 seviyesinden işlem gördü.

ABD Başkanlık Seçimlerinde Gelişmeler

Avrupa piyasaları, özellikle ABD'deki başkanlık seçimi ile ilgili gelişmelere odaklandı. Başkan Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.

Ekonomik Veriler ve Yaptırımlar

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 88,7 seviyesine ulaştı. Ayrıca Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Ryanair Hisselerinde Düşüş

İrlanda merkezli hava yolu firması Ryanair’in ikinci çeyrek vergi sonrası karının sert bir biçimde düştüğünü açıklaması sonucunda, hisseleri yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

KPSS şartı tamamen kaldırıldı! En az lise mezunuysanız tamam: Bu kadrolara alım yapılacak

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek