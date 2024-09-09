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Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi

Avrupa borsaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı ve yatırımcıların gözleri ECB faiz kararında.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:31
Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi

Avrupa Borsaları Haftaya Yükselişle Girdi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı hareket ederek yatırımcılara umut vermeye başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 oranında değer kazandı ve 509,60 puana ulaştı.

Ülke Borsa Endekslerindeki Gelişmeler

Almanya'daki DAX 40 endeksi yüzde 0,7 artarak 18.405 puan seviyesine yükselirken, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi de yüzde 0,7 değer kazanarak 8.236 puanda işlem görüyor. İtalya'daki MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 33.575 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.390 puana, İspanya'nın IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,6 kazançla 11.234 puanda işlem görmeye devam ediyor.

ECB Faiz Kararı Beklentisi

Avrupa borsalarında genel olarak pozitife dönen hava, yatırımcıların gözlerini Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yaklaşan faiz kararlarına çevirmesine neden oldu. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, ECB'nin politika faizlerini 25 baz puan düşüreceğini güçlü bir ihtimal olarak öngörüyor. Beklentiye göre başkan Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar ve politika metnindeki ipuçları, varlık fiyatlarındaki dalgalanmaları artırabilir.

Analist Görüşleri ve Ekonomik Veriler

Analistler, ECB'nin yılsonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indirimi yapmasının beklenildiğini, bunun yanı sıra makroekonomik verilerin vereceği sinyallerle indirimlerin 100 baz puana kadar çıkabileceğini belirtiyor. Cuma günü açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme gösterdi. Ancak, çeyreklik büyüme verileri aşağı yönlü revize edildi.

Ayrıca analistler, piyasalarda takip edilecek diğer öne çıkan verilerin arasında Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici enflasyon beklentisi verilerinin yer aldığını belirtiyor.

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