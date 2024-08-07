Avrupa Borsalarında Yükseliş: Ekonomik Toparlanma İyi Haberler Getirdi

Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa borsaları, küresel piyasalardaki toparlanma ivmesi sayesinde üçüncü işlem gününü yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,54 artışla 495,96 puana ulaştı.

Ülkeler Bazında Performans

İngiltere borsa endeksi FTSE 100 , yüzde 1,75 artışıyla 8.166,88 seviyesine çıktı.

borsa endeksi , yüzde artışıyla seviyesine çıktı. Almanya ’da DAX 40 endeksi, yüzde 1,5 değer kazanarak 17.615,15 puana yükseldi.

’da endeksi, yüzde değer kazanarak puana yükseldi. Fransa ’da CAC 40 endeksi, yüzde 1,91 artışla 7.266,01 puana erişti.

’da endeksi, yüzde artışla puana erişti. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,33 artarak 31.831,64 seviyesine çıktı.

Küresel Etkiler ve Piyasa Durumu

ABD'de resesyon endişeleri ile başlayan satış baskısının ardından, küresel piyasalardaki toparlanmanın yansıması Avrupa'da da görüldü. Bu duruma bağlı olarak Avrupa borsaları, son dokuz ayın en iyi performansını sergiledi.

Almanya'nın Ekonomik Göstergeleri

Almanya'da sanayi üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 yükseldi. Ancak aynı dönemde, ülkenin ihracatında yüzde 3,4 oranında bir azalma kaydedildi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,06 değer kazanarak 1,092 seviyesinden işlem gördü.