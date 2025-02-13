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Avrupa Borsalarında Yükseliş, İngiltere Farklı Bir Seyir İzliyor

Avrupa borsaları, İngiltere hariç genel bir yükselişle kapandı; Stoxx Europe 600 yüzde 1,09 arttı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:41
Avrupa Borsalarında Yükseliş, İngiltere Farklı Bir Seyir İzliyor

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı

Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç, genel bir yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,09 artışla 553,75 puana yükseldi.

Ülkelerin Endeks Değişimleri

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,09 artarak 22.612,02 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52 yükselerek 8.164,11 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kazanarak 37.908,05 puana ulaştı.

Öte yandan, İngiltere borsasında FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 değer kaybederek 8.764,72 puana geriledi.

Para Piyasalarında Gelişmeler

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,51 artarak 1,044 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalarda Gelecek Umut Veriyor

Avrupa’daki yatırımcılar, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda çözüm sürecine girilmesi ihtimalini olumlu karşılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama noktasında mutabık kaldıklarını duyurdu.

Sanayi Üretimi Verileri

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralık ayında kasım ayına göre yüzde 1,1, önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 2 düşüş gösterdi.

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