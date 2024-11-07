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Avrupa Borsalarında Yükseliş, İngiltere Hariç

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü gününü yükselişle kapatırken, İngiltere FTSE 100 endeksi düştü.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:35
Avrupa Borsalarında Yükseliş, İngiltere Hariç

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı

Avrupa borsaları, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucunu ve Almanya'daki siyasi belirsizlikleri takip ederken, haftanın dördüncü işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Başlıca Endekslerdeki Değişimler

Kapanışta, Stoxx Europe 600 endeksi %0,62 artış göstererek 509,92 puana ulaştı. Öne çıkan bir diğer veri ise Stoxx 600 teknoloji endeksinin %2,26 değer kazanması oldu. Maden sektöründen gelen güçlü verilerle, hisseler ortalama %3,57 değer kazandı.

Ülkeler Arası Performans Farklılıkları

Fransa'da CAC 40 endeksi %0,76 artışla 7.425,6 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,12 artarak 33.981,23 puana yükseldi. Almanya'da ise DAX 40 endeksi %1,7 artış göstererek 19.362,52 puandan kapandı. DAX endeksi, art arda 4 gün boyunca rekor kırmasıyla dikkat çekti.

İngiltere'deki Düşüş

İngiltere'deki FTSE 100 endeksi ise %0,32 düşerek 8.140,74 seviyesinden günü kapattı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek %4,75'e indirdi, bu da sterlinin değer kazanmasına neden oldu.

Almanya'daki Siyasi Gelişmeler

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden alması ve üç partili koalisyonun dağılması sonrası, DAX 40 endeksinin artışı dikkat çekti. Scholz, 15 Ocak 2025'te Federal Meclis'ten güven oyu isteyeceğini ve genel seçimlerin martta yapılabileceğini açıkladı.

Analist Yorumları

Analistler, Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından yaşanan belirsizliğin, zorlu ticaret politikası karşısında yerini iyimserliğe bıraktığını belirterek, yatırımcıların Almanya'da yeni seçim olasılığını Avrupa'nın en büyük ekonomisinde toparlanma umuduyla ilişkilendirdiğini ifade etti.

Parite Durumu

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.22 itibarıyla %0,007 artışla 1,08 seviyesinde işlem görüyor.

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