Avrupa Borsalarında Yükseliş İvmesi Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Açılışta Yükseldi

Avrupa'nın borsaları, yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlama eğiliminde. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,3 artış ile 505,4 puan seviyesine ulaştı.

Piyasa Endeksleri ve Değişimler

Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,6 değer kazanarak 17.978 puan seviyesine yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,1 prim yaparak 8.287 puan seviyesinde işlem gördü. Ayrıca, Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,2 oranında artış ile 7.349 puan seviyesinde yer alıyor. İspanya'nın IBEX 35 endeksi ise %0,2 değer kazanarak 10.757 puana ulaşmış durumda. Ancak İtalya’da tatil nedeniyle herhangi bir işlem yapılmıyor.

Avro/Dolar Paritesi ve Analizler

Şu anda, Avro/dolar paritesi yatay bir seyir izleyerek 1,1010 seviyesinde durakladı. Analistler, önceki gün ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının, küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahını artırdığını belirtiyor.

İngiltere Ekonomisi ve Beklentiler

Ayrıca, Avrupa borsalarında görülen pozitif seyrin devamında, bugün açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda %0,6, yıllık bazda ise %0,9 büyüme gösterdi. Sanayi üretimi ise aylık bazda %0,8 ile öngörüleri geride bıraktı.

Bugün ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin izleneceği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.