Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa Borsaları Yüzde 0,5 Artış Gösterdi

Bugün Avrupa borsaları, açılışta yükselişle chartlandı. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,5'lik kazançla 517 puana ulaştı. Aynı zamanda Almanya'da DAX 40 endeksi de %0,5 artışla 18.710 puan seviyesinde işlem görüyor.

Ülkelerdeki Borsa Durumu

İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %0,7 kazançla 8.339 puana, İtalya'daki MIB 30 endeksi %0,5 artışla 33.751 puana, Fransa'daki CAC 40 endeksi %0,5 artışla 7.484 puana ve İspanya'daki IBEX 35 endeksi %0,8 değer kazancıyla 11.467,8 puandan işlem görmeye devam ediyor.

Küresel Piyasalarda Karışıklık

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın yarın gerçekleştireceği para politikası kararları öncesinde karışık bir görünüm hâkim. Fed'in ilerleyen dönemde alacağı kararların büyüklüğüne dair belirsizlikler, piyasalarda yön bulmayı zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda %50 baz puanlık faiz indirimine yönelik beklentilerin güç kazandığını belirtmektedir. Fed'in yarın %70 ihtimalle %50 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankası Açıklamaları

Dün Avrupa borsalarında karışık bir seyir yaşanırken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye dair endişeler devam etmekte. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, projeksiyonların enflasyonun 2025 yılı sonunda %2 hedefi civarına seyredeceğini vurguladı. Guindos, "Faiz oranı kararları konusunda tüm seçenekleri açık tutmak istiyoruz. Eylülde enflasyonun düşmesini bekliyoruz; ancak 4. çeyrekte yeniden bir artış olabilir," dedi.

ECB üyesi Peter Kazimir de, faiz indirimi için aceleci olmanın gereksiz olduğunu ve görünümün netleşmesini beklemenin daha sağlıklı olacağını ifade etti. "Ekim ayında ECB'nin faiz indirimine gitmesi için görünümde önemli bir değişiklik olması şart," diye ekledi.

ECB Başekonomisti Philip Lane ise ücretler ve karlarla ilgili verilerin beklentilere uygun olduğunu belirterek, "Veriler mevcut senaryomuza uygun gelirse parasal sıkılaştırmadan kademeli bir çıkış yapmamız uygun olacak," şeklinde konuştu.

Bugünün Ekonomik Verileri

Bugün, Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew Ekonomik Güven Endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.