Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapanış Yaptı

Avrupa borsaları işlem gününü olumlu bir ivme ile tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %1,25 artışla 525,61 puana ulaştı.

Ülke Bazında Borsa Performansları

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,2 artışla 8.284,91 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %1,69 değer kazanarak 19.238,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %2,33 yükselerek 7.742,09 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %1,68 artışla 34.409,34 puan seviyesine çıktı.

Döviz Piyasasındaki Gelişmeler

Avro/dolar paritesi, TSİ 19:47 itibarıyla %0,35 yükselerek 1,117 seviyesinden işlem gördü.

ECB Başkanı Lagarde'dan Uyarılar

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yapay zeka gibi teknolojilerin finansal sistemde yeni tuzaklar oluşturabileceğini vurguladı.

Kredi Verme Trendleri

Avro Bölgesi'nde bankalar, özellikle de finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %0,8 artış gösterdi.

İsviçre Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini %0,25 düşürerek %1'e indirdi.