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Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı: İtalya Hariç Hepsi Artışta

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü gününü İtalya hariç yükselişle kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,11 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:53
Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı: İtalya Hariç Hepsi Artışta

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,11 artışla 547,78 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 değer kazanarak 8.807,44 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artarak 22.148,03 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,17 yükselerek 8.042,19 puana ulaştı.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,14 düşüşle 37.531,19 puandan kapandı.

Ayrıca, avro/dolar paritesi TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,47 artarak 1,041 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Avrupa'da, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerine odaklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

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