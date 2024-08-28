Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarları

Avrupa Borsalarında Alım İşlemleri Yoğunlaşıyor

Avrupa borsaları yeni güne alım ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,2 artışla 519,9 puana ulaştı.

Ülkeler Bazında Borsa Performansları

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,4'lük bir yükselişle 18.762 puanda işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay bir seyir izleyerek 8.344 puanda kalırken, İtalya'da MIB 30 endeksi %0,2 artışla 33.846 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,3'lük bir yükselişle 7.586 puana yükseldi. İspanya'da IBEX 35 endeksi de %0,1 artışla 11.334 puanda bulunuyor.

Küresel Ekonomik Gelişmelere Dikkat

Dün günü %0,2 artışla 1,1184 seviyesinden kapatan avro/dolar paritesi, şu anda %0,3 düşüşle 1,1151 seviyesinden işlem görmekte. Analistler, global pay piyasalarında veri yoğunluğu öncesinde yatırımcıların temkinli bir şekilde hareket ettiğini ifade ediyor.

Faiz İndirimleri ve Enflasyon Verileri

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimine gidileceği beklentisi hakimken, toplamda üç faiz indirimi olasılığı da masada tutulmakta. Ayrıca yarın Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri, piyasalarda önemli bir izleme konusu olacak.

Bugün ayrıca, ABD'de haftalık mortgage başvurularının sonuçları da dikkatle takip edilecek.