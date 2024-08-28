Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarları

Avrupa borsaları yeni güne yükselişle başladı, analistler yatırımcıların temkinli davrandığını belirtiyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:08
Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarları

Avrupa Borsalarında Alım İşlemleri Yoğunlaşıyor

Avrupa borsaları yeni güne alım ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,2 artışla 519,9 puana ulaştı.

Ülkeler Bazında Borsa Performansları

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,4'lük bir yükselişle 18.762 puanda işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay bir seyir izleyerek 8.344 puanda kalırken, İtalya'da MIB 30 endeksi %0,2 artışla 33.846 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,3'lük bir yükselişle 7.586 puana yükseldi. İspanya'da IBEX 35 endeksi de %0,1 artışla 11.334 puanda bulunuyor.

Küresel Ekonomik Gelişmelere Dikkat

Dün günü %0,2 artışla 1,1184 seviyesinden kapatan avro/dolar paritesi, şu anda %0,3 düşüşle 1,1151 seviyesinden işlem görmekte. Analistler, global pay piyasalarında veri yoğunluğu öncesinde yatırımcıların temkinli bir şekilde hareket ettiğini ifade ediyor.

Faiz İndirimleri ve Enflasyon Verileri

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimine gidileceği beklentisi hakimken, toplamda üç faiz indirimi olasılığı da masada tutulmakta. Ayrıca yarın Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri, piyasalarda önemli bir izleme konusu olacak.

Bugün ayrıca, ABD'de haftalık mortgage başvurularının sonuçları da dikkatle takip edilecek.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar