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Avrupa Borsalarında Yükseliş: Stoxx Europe 600 İvme Kazandı

Avrupa borsaları, üçüncü işlem gününü değer kazancıyla kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 20:39
Avrupa Borsalarında Yükseliş: Stoxx Europe 600 İvme Kazandı

Avrupa Borsalarında Olumlu Gelişmeler

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, <%0.28 artışla 519,95 puana çıktı.

Ülkeler Bazında Hisse Endeksleri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 artarak 8.301,62 seviyesine ulaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 0,34 değerlendi ve 20.399,16 puana çıktı. Fransa'da CAC 40, yüzde 0,39 yükselerek 7.423,4 puana erişti. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,6'lık artışla 34.731,31 puana ulaştı.

Döviz ve Sektör Durumları

Bugün TSİ 20.21 itibarıyla Avro/dolar paritesi, yüzde 0,3 değer kaybederek 1,05 seviyesinden işlem gördü. Ancak Stoxx Europe 600'de yer alan perakende ticaret sektörü hisseleri yaklaşık yüzde 1,7 düşüş gösterdi.

ABD Verileri ve Avrupa Piyasaları

Avrupa piyasaları, ABD'deki enflasyon verilerinin ve Federal Rezerv'in (Fed) gelecekteki faiz indirimleri olasılıklarını olumlu buldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

AB Yaptırım Paketleri

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu hedef alan 15’inci yaptırım paketinde anlaşmaya vardı. Ayrıca, AB Komisyonu, Ukrayna'nın desteğinin devamı için 2025 yılında yaklaşık 160 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edileceğini açıkladı.

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