Avrupa Borsalarında Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Olumlu Başlangıç

Avrupa'nın önde gelen borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir biçimde başladı. Açılış sonrasında Stoxx Europe 600 endeksi %0,3 yükselerek 500,5 puan seviyesine ulaştı.

Ülkelerin Endekslerinde Artış

Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,4'lük bir değer kazanımı ile 17.770 puana çıktı. Aynı zamanda İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %0,5 artış göstererek 8.210 puanda, İtalya'nın MIB 30 endeksi %0,5 yükselerek 31.930 puana ulaştı. Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,2 artışla 7.280 puana çıkarken, İspanya'daki IBEX 35 endeksi de %0,4'lük bir değer kazancıyla 10.680 puan seviyesinde işlem görüyor.

Avro/Dolar Paritesi

Cuma günü yatay bir seyirle 1,0916 seviyesinden kapanan avro/dolar paritesi, gün içerisinde %0,1 artışla 1,0930 seviyelerinde işlem görmekte.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, ABD'deki resesyon endişelerinin azalmasının global piyasalarda geçen hafta görülen olumlu havanın devam etmesine olanak sağladığı görüşündeler. Ayrıca, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecekteki politika kararlarına dair önemli ipuçları sağlayabileceğini belirtiyorlar. Ekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici etkiye sahip olabileceği ifade ediliyor.

Avrupa'daki Ekonomik Gelişmeler

Analistler ayrıca, Avrupa'da özellikle Almanya merkezli ekonomik aktiviteyle ilgili endişelerin sürdüğüne dikkat çekiyor. Bununla birlikte, Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın önümüzdeki ay faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın yıl sonuna kadar toplamda 6 kez faiz indirimi gerçekleştirerek, politika faizini %2,25 seviyelerine çekebileceği öngörülüyor.

Tahmini Veriler

Bugün ABD'de tüketici enflasyonu ve federal bütçe dengesi gibi önemli verilerin takip edileceği bildirilmekte.