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Avrupa Borsalarında Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapatarak yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 21:01
Avrupa Borsalarında Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Yükselişle Kapanış

Gün içerisinde Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü önemli bir yükselişle tamamladı. Kapanışta Stoxx Europe 600 endeksi, %0,41 artışla 520,95 puana ulaştı.

Piyasa Endeksleri ve Yükseliş Oranları

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %, 0,45 artış göstererek 8.285,62 puana çıktı. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,35 değer kazanarak 19.531,62 puana ulaştı. Fransa'da ise CAC 40 endeksi %0,79 yükselerek 7.556,94 puan oldu.

İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi %0,69 artarak 35.016,44 puana geldi.

Avro/Dolar ve Sektörel Gelişmeler

TSİ 20.45 itibarıyla Avro/Dolar paritesi %, 0,2 değer kazanarak 1,082 seviyesinden işlem gördü.

Yatırımcılar arasında ise medya sektörü hisseleri %1,6, inşaat sektörü hisseleri %2 artış yaşadı. Ancak petrol ve gaz hisseleri gerileme kaydetti.

Orta Doğu Gelişmeleri ve Şirket Haberleri

Avrupa piyasaları, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki gelişmelere odaklandı. Öte yandan, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in ülkede en az üç fabrikayı kapatmayı ve büyük çaplı işten çıkarmalar gerçekleştirmeyi planladığı duyuruldu.

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