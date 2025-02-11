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Avrupa'da Doğal Gaz Depoları Doluluk Oranı Yüzde 50'ye Düştü

Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranı Şubat itibarıyla yüzde 50'nin altına geriledi. Fransa en düşük depolama seviyesine sahip ülke oldu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:13
Avrupa'da Doğal Gaz Depoları Doluluk Oranı Yüzde 50'ye Düştü

Avrupa'nın Doğal Gaz Depolarındaki Düşüş Endişe Yarattı

Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranı 10 Şubat itibarıyla yüzde 50'nin altına düşerek, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 67 doluluk oranına kıyasla önemli bir azalma kaydetti. AA muhabirinin Gas Infrastructure Europe verilerinden derlediği bilgilere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en düşük doluluk oranına sahip ülke Fransa oldu ve doluluk oranı yalnızca yüzde 29,9 olarak belirlendi.

Fransa'nın Arz Güvenliği Tehdit Altında

Bölgedeki büyük enerji tüketicileri arasında yer alan Fransa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranı, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen yüzde 41'lik hedefin oldukça altında kaldı. AB dışındaki ülkeler arasında ise, Ukrayna'da doluluk oranı yüzde 9,3, Birleşik Krallık'ta ise yüzde 25,7 olarak kaydedildi. Portekiz'in depoları tam doluluk oranı verirken, onu yüzde 88 ile İsveç ve yüzde 69 ile İspanya izledi.

Avrupa'nın Yükselen Enerji İhtiyacı

Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki genel doluluk oranı yüzde 48,5 olarak kaydedilirken, geçtiğimiz yıl bu rakam yüzde 67 seviyesindeydi. Yılda 400 milyar metreküpten fazla doğal gaz tüketen AB ülkeleri, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan doğrudan gaz alımını durdurdu.

Enerji Güvenliği için Alternatif Çözümler

AB ülkeleri, enerji güvenliğini sağlamak adına çeşitli tedbirler alarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına yöneldi. Ancak, Avrupa'nın azalan stoklarını yenileyebilmesi için daha fazla gaz ihtiyacı doğarken, bu durum piyasanın daralabileceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

Ticaret Noktalarında Fiyat Artışı

Yaşanan gelişmeler ve depolardaki doluluk oranının oluşturduğu panik, Avrupa'daki derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatının 10 Şubat'ta megavatsaat başına 58,75 avro ile son 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına yol açtı.

Enerji Krizi Süreklilik Arz Ediyor

İtalya'daki Ricerche Industriali ed Energetiche (RIE) araştırmacısı Francesco Sassi, AB'nin artık enerji arzının güvence altına alınması için yeni düzenlemeler getirdiğini ancak piyasanın bu adımlara inanmamakta olduğunu vurguladı. Sassi, “AB gaz depolarının mevcut durumu, krizin zirveye ulaştığı 2022'den bu yana uygulanan gaz güvenliği politikalarının başarısızlığının en iyi temsili,” dedi.

Doğal Gaz Depolama Kapasitesi ve Kritik Seviyeler

AB üyesi 27 ülkenin 18'inde doğal gaz depolama tesisi bulunuyor. Almanya, 25,1 milyar metreküp kapasiteyle en yüksek gaz depolama kapasitesine sahip. Bunu İtalya (20,2 milyar metreküp), Hollanda (14,7 milyar metreküp) ve Fransa (13,2 milyar metreküp) izliyor. Avrupa'nın toplam doğal gaz depolama kapasitesinin ise yaklaşık 113 milyar metreküp seviyesinde olduğu bildiriliyor.

Öte yandan, doluluk oranına göre belirlenen renk kodları yeniden düzenlendi. Artık, yüzde 41-100 doluluk oranı 'güvenilir', yüzde 31-40 'kayda değer' ve yüzde 30'un altı 'tehlikeli' olarak sınıflandırılıyor. Bu değişiklik, piyasa paniklerini engellemeyi amaçlıyor.

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