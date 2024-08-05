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Avrupa Gaz Fiyatları Düşüşe Geçti

Finansal piyasalardaki satış baskısıyla Avrupa gaz fiyatları geriledi ve yeni haftaya düşüşle başladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:28
Avrupa Gaz Fiyatları Düşüşe Geçti

Avrupa Gaz Fiyatları Düşüşte

Finansal piyasalardaki yoğun satış dalgaları, Avrupa gaz fiyatlarının düşmesine neden oldu. Bu hafta, özellikle Hollanda merkezli TTF’de Eylül vadeli gaz kontratları, önceki gün 36,65 avrodan kapanmasının ardından bugün 36,75 avrodan işlem görmeye başladı. Yapılan analizler, saat 12.05 itibarıyla fiyatların yüzde 4 oranında düşerek 35,1 avroya gerilediğini gösteriyor.

Jeopolitik Gerilimler ve Piyasa Etkileri

Geçtiğimiz hafta Orta Doğu'daki jeopolitik olayların arz üzerindeki olumsuz etkileri endişelerine yol açarken, bu durum fiyat artışlarına neden olmuştu. Ancak küresel finans piyasalarında yaşanan satış baskısı, bu hafta itibarıyla etkisini göstermeye başladı.

Küresel Piyasalarda Olumsuz Seyir

ABD’de resesyon kaygılarının artmasıyla birlikte, ekonomik aktivitede beklenmedik bir yavaşlama olabileceğine dair endişeler, borsa üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Asya piyasalarında ise tarihi kayıplar görülmekte; Japonya'daki borsa değer kaybı yüzde 10’u, Güney Kore’deki kayıplar ise yüzde 10’a yaklaşmış durumda.

Avrupa Borsalarında Sert Düşüş

Bu olumsuz gelişmeler, Avrupa borsalarını da etkiledi. Haftanın ilk işlem gününde Stoxx Europe 600 göstergesi, açılış sonrası yüzde 3 oranında değer kaybetti.

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