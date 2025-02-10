Avrupa Gaz Fiyatları Son 2 Yılın Zirvesine Ulaştı

Avrupa'da Gaz Fiyatları Rekor Seviyelerde

Son günlerde Avrupa'da gaz fiyatları, soğuk hava koşullarının etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Depolardaki azalan gaz miktarı ve ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) uygulaması beklenen gümrük vergileri, bu artışın nedenleri arasında yer alıyor.

TTF'de Yüzde 4'lük Artış

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, mart vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı bugün 58,75 avro ile %4 civarında bir artış gösterdi. Bu artış, Avrupa piyasalarında Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşılmasına yol açtı.

Gaz Talebinde Artış Bekleniyor

Gelecek günlerde özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. Bu durum, gaz talebinin artması ve Avrupa'nın 2022'den bu yana en düşük seviyelerde seyreden gaz depolarındaki doluluk oranının daha da gerilemesine yol açabilir.

Depolama Seviyesi Tehlikede

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, 8 Şubat itibarıyla Avrupa gaz depolarının doluluk seviyesi %49'a düştü. Bu rakam, AB gaz depolarındaki doluluk seviyesinin son 5 yılın ortalamasının yaklaşık %8 altında olduğu anlamına geliyor.