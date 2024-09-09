Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Borusan EnBW Enerji'ye 60 Milyon Dolarlık Destek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Önemli Destek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye merkezli Borusan EnBW Enerji'ye 60 milyon dolar finansman sağladı. Bu destek, şirketin Sivas ve Tekirdağ'da kuracağı toplam 116 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrallerinin geliştirilmesi ve inşasında kullanılacak.

Finansmanın Yenilenebilir Enerjiye Katkısı

EBRD'nin yaptığı açıklamada, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Avrasya, Orta Doğu ve Afrika Enerji Direktörü Aida Sitdikova görüşlerine yer verildi. Sitdikova, sağlanan finansmanın Türkiye'nin karbon emisyonlarını azaltmasının yanı sıra yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Borusan EnBW'den Açıklama

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini gerçekleştirmede kritik bir rol oynamaya devam ettiklerini ifade etti. Amasyalı, "Bu kararlılığımızın somut bir göstergesi de 116 megavat kapasiteli yeni kara rüzgar santrallerine sağlanan finansmandır. Bu yatırımlarla ülkenin enerji ihtiyacını daha etkin bir şekilde karşılayarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atacağız" şeklinde konuştu.

Projeler ve Toplumsal Eşitlik Vurgusu

Amasyalı ayrıca, Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali kapasite artırımı ve Pelit RES projelerinin enerji arz güvenliği, uygun fiyatlı enerji sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadele açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların iş gücüne katılımını destekleme hedeflerinin de projelerin önemli bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.