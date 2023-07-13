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Avrupa ülkesi kapılarını açtı! Ayda 48 bin TL maaşla personel alımı yapacak: İşte o meslekler

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Avrupa ülkesi kapılarını açtı! Ayda 48 bin TL maaşla personel alımı yapacak: İşte o meslekler
Yurt dışında iş arayanlara müjdeli haber geldi. Avrupa Birliği ülkesi, yaşlanan nüfusundan ötürü personel alımı yapacağını açıkladı. İşte AB ülkesinde çalışmak için gerekli şartlar ve detaylar...

Fransa Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan üzerine işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Genç nüfus üzerinde azalmalar yaşanırken çalışacak personel alımı başlatıldı. Fransa işçi alım şartları nelerdir? Fransa işçi alım detayları haberimizde.

Fransa'da 48 bin TL maaş ile personel alımlarının yapılacağı duyuruldu. Çalışma Bakanı yaptığı açıklamalarda sağlık, inşaat, konaklama ve restoran alanında çalışabilecek personel alımının yapılacağının altını çizdi. Paris'te yer alan restoranlarda yasal yollar ile iş sözleşmesi imzalanırken Fransa'da çalışan oturum izni almayan personele de ayrıca oturum izni verilecek.

fransa işçi alımı

FRANSA İŞÇİ ALIM MAAŞI

Fransa'da ki asgari ücret 1600 euro seviyelerinde ödenir. Günümüzdeki kura bakıldığında ise 28,43 olan euro hesaplamalara göre 48 bin TL'ye denk gelmektedir. Fransa'da işçi olarak çalışan kişiler, en az asgari ücret almaları durumunda 48 bin TL hesaplarda yerini alıyor. 

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