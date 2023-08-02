Ay başı geldi zamlar hortladı! İstanbul, Ankara, İzmir'e kötü haber: Akaryakıta yeni zam geliyor

Hem benzine hem de motorine yapılan ÖTV artışları nedeniyle akaryakıt fiyatları da tavan yaptı. Gece yarısından itibaren yapılan zam nedeniyle motorinin litre fiyatı 1,07 TL artarken benzinin litre fiyatı da 2 TL daha arttı. İstanbul'da motorin fiyatları 37 lirayı, benzin fiyatları ise 38 lirayı geçiyor. LPG'ye de 2TL zam bekleniyor.