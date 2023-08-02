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Ay başı geldi zamlar hortladı! İstanbul, Ankara, İzmir'e kötü haber: Akaryakıta yeni zam geliyor

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Ay başı geldi zamlar hortladı! İstanbul, Ankara, İzmir'e kötü haber: Akaryakıta yeni zam geliyor
Hem benzine hem de motorine yapılan ÖTV artışları nedeniyle akaryakıt fiyatları da tavan yaptı. Gece yarısından itibaren yapılan zam nedeniyle motorinin litre fiyatı 1,07 TL artarken benzinin litre fiyatı da 2 TL daha arttı. İstanbul'da motorin fiyatları 37 lirayı, benzin fiyatları ise 38 lirayı geçiyor. LPG'ye de 2TL zam bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatlarının litre başına 6 lira artmasıyla birlikte son haftalarda ÖTV hacimlerinde sert bir artış yaşandı. Karara göre benzinin litresinde 2,52 TL şeklinde belirlenen ÖTV 7,52 TL'ye yükselirken, motorinin litresinde 2,05 TL olan ÖTV'nin tutarı da 7,05 TL'ye çıkarıldı.

Yeni fiyat sonunda geldi. Gece yarısı itibariyle motorine 1,07 TL zam uygulanırken benzine de 2 TL zam geldi.

benzin motorin zammı

İstanbul'da bir önceki zamda 35.35 TL'ye ulaşan yeni motorin fiyatının 37 TL'ye yaklaştığı görülürken benzin fiyatları 38 TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. Yeni fiyatların 2 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği söylenirken LPG'nin fiyatına 2 lira zam yapılması bekleniyor.

Ekonomi
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