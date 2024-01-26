Ay sonu kampanyaları dudak uçuklattı! Bir çok meyve ve sebze beş litrelik su fiyatına satışta

Özellikle artan enflasyon oranları ile birlikte vatandaşlar marketlerde meyve, sebze ya da temel gıda hijyen ürünlerine el değdiremez hale geldi. Bu yüzden vatandaşlar sıklıkla indirim sağlayan marketleri bir hayli yakından takip ediyor. Bu sefer vatandaşlara indirimli temel gıda ve hijyen ürünleri kampanyası Ege’nin sevilen marketlerinden olan Baştaş marketlerden geldi. Baştaş marketler ay sonu fırsatı kaçırma kampanyasıyla bir çok meyve, sebze, süt ve süt ürünleri, bakliyatlar ve temizlik ürünlerini uygun fiyatlara satışa çıkarıldı. Sizlerde indirimli ürünleri kaçırmak istemiyorsanız, muhakkak 26 31 Ocak 2024 tarihinde geçerli olacak Baştaş marketler indirimli ürünleri değerlendirmelisiniz!

MEYVE VE SEBZELER BEŞ LİTRELİK SUDAN DAHA UCUZ FİYATA SATIŞTA

Baştaş marketler tarafından paylaşılan 26 31 Ocak 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunda bir çok meyve ve sebze ürünlerinde indirimli fiyatlarla satışa çıkartıldı. Ege’nin en sevilen marketi sloganıyla hizmet veren Baştaş marketlerde; avakado adet 32,95 TL yerine 29,99 TL, portakal kilogram 21,95 TL yerine 14,99 TL, kırmızı elma kilogram 34,95 TL yerine 29,99 TL, Golden elma 34,95 TL yerine 29,99 TL, havuç kilogram 24,95 TL yerine 19,99 TL, patates kilogram 26,95 TL yerine 19,99 TL, kuru soğan kilogram 14,95 TL yerine 9,99 TL ve son olarak kıvırcık marul adet 24,95 TL yerine 16,99 TL’ye satışta olacak.

YOĞURT, YUMURTA, SÜT, PEYNİR HEPSİ İNDİRİMLİ SATIŞTA

Meyve ve sebze ürünlerinin yanı sıra temel gıda ve kahvaltılık ürünlerinde de indirim kampanyası bekleyen vatandaşlar marketlere koşacak. 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak bu indirimli aktüel ürünler kataloğunda Gordo yumurta M boy 30'lu 119,95 TL'den 99,99 TL'ye, İçim yarım yağlı yoğurt 3 kg 87, 50 TL’den 79,99 TL'ye, Ekici kaşar peyniri 600 gr 186,95 TL yerine 159,99 TL'ye, Teksüt süzme peynir 400 gr 59,95 TL yerine 49,99 TL’den satışta.



















