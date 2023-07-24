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Ay sonu paraya sıkışanlara ilaç gibi gelen kredi! 3 banka şartsız şurtsuz nakit ihtiyacını dindirecek

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Ay sonu paraya sıkışanlara ilaç gibi gelen kredi! 3 banka şartsız şurtsuz nakit ihtiyacını dindirecek
Ziraat, TEB ve Finansbank vatandaşlara kolay kredi imkanı sunmaya başlıyor. Bankamatik kartına ödeme kapıda. İşte detaylar…

Ziraat, TEB ve Finansbank, bankamatik kartı olan herkese özel kolay kredi imkanı sunmaya başladı. Son dakika kampanyası ile 16,000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi siz vatandaşlarımızı bekliyor. Başvuru yapmaya ve evrak işleriyle uğraşmanıza gerek kalmayacak.

Ziraat Bankası ile Kolay Kredi

Müşteri dostu olan Ziraat Bankası, müşterilerine kolaylık sağlayacak olan 16,000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alma fırsatı sunuyor. Herhangi bir başvuruya gerek kalmadan, bankamatik üzerinde kolayca para yatırabileceksiniz. Daha öncesinde Ziraat Bankası’ndan kredi kullanmış olan ve düzenli şekilde ödeme yapan tüm müşterilerinin kredi notuna bağlı olarak hazır kredi limitlerinde para kullanabilecekler. 36 aya varan vade seçenekleri ile ihtiyaç kredisi talebinizi elde etmek için internet bankacılığı kullanmanız yeterlidir.

3 bankadan ihtiyaç kredisi

TEB Bankası: İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Sadece SMS yoluyla yapılacak olan TEB bankasının 16,000 TL’ye varan kredi imkanı kapıda. 4466 numarasına TC kimlik numarasını gönderen herkes 5 dakika içinde TEB bankasından kredi alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Eğer ki kredi alma imkanınız çıkarsa, ilk 3 ay erteleme şansınızın olduğu ve 36 ay vadeli kredi onayı sizi bekliyor. Kredi imkanı alan kişiler şubeye gitmeden mobil uygulama ile paranızı hesabınıza aktarabilirsiniz.

QNB Finansbank: Hızlı Kredi

Finansbank da banka kartı olan tüm müşteriler 5030 numarasına TC kimlik numarasını göndererek başvuru yapabilir. 5 dakika içinde alacak olduğunuz sonuç ile kredi hakkında bilgi alacaksınız. Kredi notu 1200 ve üzeri olan herkes hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecektir. Aynı zamanda internet bankacılığı uygulaması ile başvurmanız mümkündür.

Bu özel kampanyalar ile kolayca kredi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Ekonomi
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