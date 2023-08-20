Ay sonunda cepleri dolduracak kampanya başladı! Garanti BBVA 20.000 TL nakit desteğini açtı

Garanti BBVA, son zamanlarda duyurduğu faizsiz kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Bu kampanya kapsamında, banka herkese 20.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kampanya 13 Eylül tarihine kadar geçerli olacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, bankanın belirlediği şartları yerine getirmeli ve başvuru yapmalı. Faizsiz kredi imkanı, özellikle nakit ihtiyacı olan kişiler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Banka, bu kampanya ile geniş bir kesime finansal destek sunmayı hedefliyor. İşte detaylar...





GARANTİ BBVA'DAN FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI DİKKAT ÇEKTİ

Garanti BBVA'nın sunmuş olduğu faizsiz kredi kampanyasından kimlerin faydalanabileceği konusunda bilgiler paylaşıldı. Bu özel kampanya, sadece yeni müşterilere yönelik olarak sunulmaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin öncelikle Garanti BBVA mobil uygulamasını indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımlarını tamamlamaları gerekiyor. Bu adımı başarıyla geçen müşteriler, faizsiz kredi başvurusunda bulunma hakkını elde edebiliyorlar. İşte diğer ayrıntılar...





20 bin TL faizsiz kredi detayları da açıklandı. Müşteri olma süreci tamamlandıktan sonra, Garanti Mobil uygulaması aracılığıyla faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabiliyor. Başvurunuzun banka tarafından onaylandığı andan itibaren, 0 faizli kredi başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz. Banka, başvurunuzu hızla değerlendirerek kredi tutarınızı hesabınıza aktarır.

Bu kampanya, özellikle ihtiyaç anında finansal destek arayanların ilgisini çekiyor. Yeni müşterilere özel olarak sunulan bu fırsat, Garanti BBVA'nın müşteri tabanını genişletmeyi ve daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyor. Hızlı başvuru süreci ve faizsiz kredi imkanı, kampanyayı cazip kılan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Faizsiz kredi almak isteyenler, mobil uygulama üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirebiliyorlar ve hızla yanıt alarak ihtiyaçlarına çözüm bulabiliyorlar.

Sonuç olarak, Garanti BBVA'nın faizsiz kredi kampanyası özellikle yeni müşterilere yönelik olarak sunuluyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin mobil uygulama üzerinden müşteri olma sürecini tamamlaması ve başvurularını yapması gerekiyor. Banka, hızlı bir şekilde başvuruları değerlendirerek 0 faizli kredi tutarını müşterilerinin hesaplarına aktarıyor. Bu kampanya, ihtiyaç sahibi olanların finansal yükünü hafifletmeyi amaçlıyor ve müşterilere kolaylık sağlamayı hedefliyor.