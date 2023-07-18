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Ay sonunu getiremeyen emekliler üzülmesin! Bu bankalar kredi desteğini başlattı: Düşük faizle hemen veriliyor

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Ay sonunu getiremeyen emekliler üzülmesin! Bu bankalar kredi desteğini başlattı: Düşük faizle hemen veriliyor
Nakit ihtiyacı olan emeklilere bankalardan uygun faizli kredi kampanyası başladı! Peki şartlar nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Emekli vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kredi kampanyalarını yakından araştırıyor. Bankalar emekli müşterilerine uygun faizli kredi ödemesi yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ KAMPANYASI

Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank gibi birçok banka nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerine uygun faiz oranlı ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bankaların kredi ödemelerinde 3 ay erteleme imkanı da sunuluyor. Bankaların kredi kampanyalarına başvuru yapmak için şubeye gitmeye gerek olmadan mobil uygulama üstünden başvuru yapılabiliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar istedikleri bankanın müşterisi olduktan sonra üç gün içinde 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. 

bankalardan emekli müşterilerine ihtiyaç kredisi

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre emekli müşterilerine 36 ay vade seçeneği de sunuluyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşını alan müşteriler de şubeye gitmelerine gerek olmadan mobil uygulama üzerinden kolaylıkla ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan müşteriler anında ödemelerini alabiliyor. Akbank ve Denizbank emekli müşterilerine 50 bin TL'ye kadar gelir belgesi talep etmeden 36 ay vadeli taksit seçeneğiyle 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapıyor. Başvurular şubeye gitmeye gerek olmadan mobil uygulama üstünden yapılabiliyor ve olumlu sonuçlanan müşteriler aynı gün ödemelerini alabiliyor. Bahsi geçen bankalar emekli müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uygun faiz oranlı kredi desteği sunuyor. 

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