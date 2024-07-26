Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!

QNB Finansbank, emeklilere özel bir kredi kampanyası başlattı. Emekli maaşı alan herkes, 40.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi kullanarak acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 18:30
Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!

QNB Finansbank'ın emekli kredisi, emeklilerin hayatını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlandı. 40.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sunan bu kampanya, sadece birkaç belgeyle hızlıca başvuru yapılabilmesi sayesinde emeklilerin hayatını kolaylaştırıyor. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sayesinde emekliler, acil sağlık harcamalarından ev tadilatına kadar birçok ihtiyacını karşılayabilir. Ayrıca, kredi kullanan müşterilere özel ek hesap imkanı ve avantajlı sigorta ürünleri de sunulmaktadır.

QNB Finansbank

QNB Finansbank emekli kredisi başvurusu oldukça kolay ve hızlı bir süreçtir. İşte adım adım başvuru yapma yöntemleri:

1. Online Ön Başvuru

Hızlı ve Pratik: QNB Finansbank'ın resmi web sitesine girerek, emekli kredisi için ön başvuru formunu kolaylıkla doldurabilirsiniz.

Gerekli Bilgiler: Formda sizden istenen kişisel bilgilerinizi ve emekli maaşınızı aldığınız bankayı doğru bir şekilde girmeniz önemlidir.

2. Gerekli Belgeleri Hazırlayın

Tam ve Güncel Belgeler: Başvurunuzu tamamlamak için kimlik belgeniz, emekli maaş bordronuz ve ikametgah belgenizi hazır bulundurun. Bu belgelerin güncel olması başvurunuzun hızlıca sonuçlanması için önemlidir.

3. En Yakın Şubeye Ziyaret

Başvuru Tamamlama: Ön başvurunuzun onaylanmasının ardından, en yakın QNB Finansbank şubesine giderek gerekli belgelerinizi teslim edin ve başvurunuzu tamamlayın.

Yüz Yüze Destek: Şube çalışanları, başvuru sürecinde size yardımcı olmak için yanınızda olacaktır.

4. Değerlendirme Süreci

Hızlı Değerlendirme: Banka, başvurunuzu titizlikle değerlendirecek ve kısa sürede geri dönüş sağlayacaktır.

Onay Süreci: Kredinizin onaylanması halinde, size bildirilecek ve işlemleriniz tamamlanacaktır.

5. Kredi Tutarınız Hesabınızda

Hemen Kullanım: Onaylanan kredi tutarı, belirttiğiniz banka hesabına hemen yatırılacaktır. Böylece 40.000 TL'ye kadar olan kredi imkanından anında faydalanabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Altın fiyatları uçuşa geçti! O tarihte rekorun rekoru geliyor!

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!

Günde bir kaşık yemek kolestrolü yok ediyor! İlaçları bıraktıran kür!

13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor