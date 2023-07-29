Ay sonunu getiremeyenlere ilaç gibi destek! Kimliğiyle PTT'ye gidenin hesabına para geliyor!

Eğer ay sonunu getiremiyorsanız başvuru tarihini kaçırmadan PTT'ye koşun! 22 bin TL ödeme almak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT 22 BİN TL ÖDEME YAPIYOR

PTT tarafından bildirilen haberlere göre nakit ihtiyacı olan müşterilere Aktif Bank işbirliğiyle yapılan kampanya kapsamında 22 bin TL ödeme yapılacak. Müşterilere uygun faiz oranları ve uygun vadeler sunulacak. Başvuru yapmak için PTT şubenize gitmenize gerek yok. Başvurular resmi internet sitesi üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla yapılabiliyor. Başvuru yaptıktan sonra kredi ile ilgili sorgulamalar da kısa mesaj aracılığıyla yapılabiliyor.





22 bin TL kredi ödemesinden faydalanan müşteriler ilk taksitlerini 3 ay erteleyebiliyor. Bu şekilde ödemeler daha rahat şekilde yapılabiliyor. Aynı zamanda emekli müşteriler de bu kampanyadan faydalanabiliyor. Eğer maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız daha yüksek tutarlarda kredi ödemesi alabilirsiniz. Başvuru yapmak için belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Kredi ödemeleri 36 ay vadeye kadar vade seçenekleriyle yapılabiliyor. PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle başlatılan kredi kampanyasına başvuru yaparak nakit ihtiyaçlarını karşılamak oldukça kolay.