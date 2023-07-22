Ay sonunu getiremeyenlere o banka kapılarını açtı! TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara duyuru yapıldı

Son dönemlerde vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık bankaların kredi kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Bu banka yüzleri güldürdü! Kredi kampanyası başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KREDİ KAMPANYASI BAŞLADI

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haberler Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan müşterilerine mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru oluşturulabilecek yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kredi kampanyası kapsamında banka müşterilerine uygun faiz oranları da sunulacak. Müşterilerin son başvuru tarihini kaçırmadan başvurularını oluşturmaları önem taşıyor.





Ziraat Bankası kredi kampanyasından faydalanmak için banka şubesine gitmeye gerek yok. Bankalar genel olarak kredi başvurusu yapan müşterilerinden kimlik bilgileri ve gelir belgesi gibi belgeler talep ediyor. Geri kalan şartlarla ilgili detaylar Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Ziraat Bankası düzenlediği kampanyayla nakit ihtiyacı olan müşterilerin ekonomik anlamda desteklenmesini amaçlıyor. Uygun faiz oranlarının sunulduğu kampanya müşterilerin daha rahat etmesini sağlıyor. Ziraat Bankası kredi kampanyası süresi bitmeden başvuruların oluşturulması gerekiyor.