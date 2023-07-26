Ay sonunu getiremeyenlere şipşak kredi müjdesi! 5 bin 10 bin değil, tam 50 bin TL trink ödeme

Vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yeni finansal çözümler gelmeye başladı. Kampanyalarına her geçen gün yeni kampanyaları dahil eden Yapı kredi Bankası da yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…







50000 TL VE 100000 TL ÖDEME HABERİ YAPI KREDİ BANKASI ÜZERİNDEN DUYURULDU! ACİL PARA İSTEYENLER BU HABERE...

Yapı Kredi Bankası, müşterilerine kolay ve hızlı kredi kazanma fırsatı sunmak için yeni bir kampanya duyurdu. Bu kampanya sayesinde artık banka hesabı olan vatandaşlar şubeye gitmeden mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Kampanya 36 ay vade ile 50.000 TL'ye kadar, 24 ay vade ile 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkânı sunmaktadır. Yapı Kredi Bankası, banka hesabı ve kredi notu 1500'ün üzerinde olan müşterilerine, resmi internet sitesinde belirtilen kredi politikalarına uyan müşterilerine avantajlı kampanyalar sunma fırsatı sunmaktadır.

Kredi başvurusu yaparken bireysel müşteri olduğunuz varsayılmaktadır. Halihazırda Yapı Kredi Bankası'ndan kredisi bulunanlar da bu kampanyadan faydalanabilmektedir. Başvurular cep telefonunuzdan SMS ile veya bankanızın mobil uygulaması üzerinden kolayca yapılabilir.

Başvuru süreci çok kolay ve hızlıdır. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen müşteri, cep telefonundan SMS ya da mobil aplikasyon aracılığıyla kredi talebinde bulunabilir. Başvuru yapan müşterilere 3 ay erteleme ve 36 ay vade seçeneği sunulacak. Başvuru sonuçları banka tarafından 5 dakika içerisinde değerlendirilmekte ve onaylanan kredi aynı gün içerisinde müşterinin hesabına geçmektedir.

Kredi başvurusu için müşterinin T.C. kimlik numarasını ve aylık gelirini bireysel olarak belirtmesi, "boşluk" bırakıp 44 11'e göndermesi gerekmektedir. SMS veya mobil uygulama üzerinden yapılan talepler, hızlı ve kolay bir şekilde işleme alınmakta ve müşterilere cevap verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası'nın yeni mobil kredi kampanyası, müşterilerine şubeye gitmeden ihtiyaç kredisini kolay ve hızlı bir şekilde kullanma fırsatı sunuyor. Banka hesabı olan müşteriler, bu kazançlı kampanyadan yararlanarak ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilirler.