  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Kredi

  4. Ay sonunu getiremeyenlere şipşak kredi müjdesi! 5 bin 10 bin değil, tam 50 bin TL trink ödeme

Ay sonunu getiremeyenlere şipşak kredi müjdesi! 5 bin 10 bin değil, tam 50 bin TL trink ödeme

Yayınlanma:
Ay sonunu getiremeyenlere şipşak kredi müjdesi! 5 bin 10 bin değil, tam 50 bin TL trink ödeme
Türkiye'de son dönemde yaşanan enflasyon artışı, birbiri ardına gelen fiyat artışları ve diğer ekonomik faktörler nedeniyle hayat pahalılığının yüksek olması vatandaşların nakit ihtiyacını artırdı. Bu kapsamda banka dostu finansal çözümler arayanlar için Yapı kredi Bankası cazip teklifini açıkladı. İşte detaylar haberimizde…

Vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yeni finansal çözümler gelmeye başladı. Kampanyalarına her geçen gün yeni kampanyaları dahil eden Yapı kredi Bankası da yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

banka

50000 TL VE 100000 TL ÖDEME HABERİ YAPI KREDİ BANKASI ÜZERİNDEN DUYURULDU! ACİL PARA İSTEYENLER BU HABERE...

Yapı Kredi Bankası, müşterilerine kolay ve hızlı kredi kazanma fırsatı sunmak için yeni bir kampanya duyurdu. Bu kampanya sayesinde artık banka hesabı olan vatandaşlar şubeye gitmeden mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Kampanya 36 ay vade ile 50.000 TL'ye kadar, 24 ay vade ile 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkânı sunmaktadır. Yapı Kredi Bankası, banka hesabı ve kredi notu 1500'ün üzerinde olan müşterilerine, resmi internet sitesinde belirtilen kredi politikalarına uyan müşterilerine avantajlı kampanyalar sunma fırsatı sunmaktadır.

Kredi başvurusu yaparken bireysel müşteri olduğunuz varsayılmaktadır. Halihazırda Yapı Kredi Bankası'ndan kredisi bulunanlar da bu kampanyadan faydalanabilmektedir. Başvurular cep telefonunuzdan SMS ile veya bankanızın mobil uygulaması üzerinden kolayca yapılabilir.

Başvuru süreci çok kolay ve hızlıdır. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen müşteri, cep telefonundan SMS ya da mobil aplikasyon aracılığıyla kredi talebinde bulunabilir. Başvuru yapan müşterilere 3 ay erteleme ve 36 ay vade seçeneği sunulacak. Başvuru sonuçları banka tarafından 5 dakika içerisinde değerlendirilmekte ve onaylanan kredi aynı gün içerisinde müşterinin hesabına geçmektedir.

Kredi başvurusu için müşterinin T.C. kimlik numarasını ve aylık gelirini bireysel olarak belirtmesi, "boşluk" bırakıp 44 11'e göndermesi gerekmektedir. SMS veya mobil uygulama üzerinden yapılan talepler, hızlı ve kolay bir şekilde işleme alınmakta ve müşterilere cevap verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası'nın yeni mobil kredi kampanyası, müşterilerine şubeye gitmeden ihtiyaç kredisini kolay ve hızlı bir şekilde kullanma fırsatı sunuyor. Banka hesabı olan müşteriler, bu kazançlı kampanyadan yararlanarak ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilirler.

Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha: Benzine 2 TL zam geldi
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha: Benzine 2 TL zam geldi
Emeklinin nakit derdine ilaç gibi gelecek! Başvuru tarihini kaçıran 5 bin TL'den olacak!
Emeklinin nakit derdine ilaç gibi gelecek! Başvuru tarihini kaçıran 5 bin TL'den olacak!
Kamu bankası emekli promosyonunda şov yaptı! Rakiplerine pabuç bırakmayacak rakamı duyurdu
Kamu bankası emekli promosyonunda şov yaptı! Rakiplerine pabuç bırakmayacak rakamı duyurdu
Euro ile maaş herkesin hayali! O ülke ayda 149 bin TL maaşla Türk işçilere kapılarını açtı
Euro ile maaş herkesin hayali! O ülke ayda 149 bin TL maaşla Türk işçilere kapılarını açtı
Alkol ve sigaraya tövbe ettirecek zam geliyor! Artık etiketlere bakmaya cesaret bile edemeyecekler
Alkol ve sigaraya tövbe ettirecek zam geliyor! Artık etiketlere bakmaya cesaret bile edemeyecekler
Kredi kartı olanlara kötü haber! Flaş nakit avans kararı cepleri yakacak
Kredi kartı olanlara kötü haber! Flaş nakit avans kararı cepleri yakacak
Emeklilere oh çektiren ek ödeme o bankadan müjdelendi! Başvuran 3 gün sonra maaşına ek alacak
Emeklilere oh çektiren ek ödeme o bankadan müjdelendi! Başvuran 3 gün sonra maaşına ek alacak