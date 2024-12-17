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Ayakkabı Yan Sanayicileri İthalata Karşı Kalıcı Çözüm Talep Ediyor

Ayakkabı yan sanayicileri, ithalat artışına karşı kalıcı çözümler istedi. Sektörün güçlü kalması için destek bekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:19
Ayakkabı Yan Sanayicileri İthalata Karşı Kalıcı Çözüm Talep Ediyor

Ayakkabı Yan Sanayicileri İthalata Karşı Kalıcı Çözüm Talep Ediyor

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, ayakkabı ithalatındaki artışa karşı kesin ve yapıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep'te gerçekleşen "Krize Pabuç Bırakma" etkinliğinde konuşan Salıcı, 2020 yılında başlayan pandemi sürecinin ardından Türk ayakkabılarına artan ilgi nedeniyle sanayicilerin üretim kapasitelerini artırma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

Bu dönemde oluşan olumlu ticaret ortamına dikkat çeken Salıcı, "Elimizde tutamadığımız müşterilerin kaybı, hem dünya üzerindeki zorluklardan hem de fiyat uyumsuzluğundan kaynaklandı. Bu toplantıda kaybettiğimiz müşterileri yeniden kazanmak için neler yapabileceğimizi tartışacağız." dedi.

Nihai tüketim mallarında yaklaşık yüzde 100 oranında ithalat artışı yaşandığına dikkat çeken Salıcı, "Ayakkabı, 30 parçadan oluşuyor ve bu parçaların üretiminde birçok sektörden yararlanıyoruz. İthalattaki artışa karşı kalıcı çözümler üretmek şart." şeklinde konuştu.

Küresel ekonomideki dalgalanmaların Türkiye üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Salıcı, "Ayakkabı sektörü, bu zorlu süreçte gösterdiği direnç ve adaptasyon yeteneği ile daha güçlü çıkmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Ekonomik Önemi

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, kentin sanayi ve ihracat noktasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Gaziantep, yılda 190 ülkeye 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. Ayakkabı terlik sektörü, şehrimizin ekonomisine önemli katkılar sağlıyor." dedi.

Ünverdi, Gaziantep'in deri, plastik ve ayakkabı ürünleri ihracatında Türkiye genelinde ikinci sırada olduğunu vurguladı. Ancak bu yıl sektörde zorluklar yaşandığını belirterek, "İlk 10 ayda yapılan ayakkabı ihracatı 97 milyon 687 bin dolar, bu da geçen yıla göre yüzde 35'lik bir düşüş gösterdi. Kamu desteği ile girdi maliyetlerinin düşmesi ve kredi maliyetlerinin kolaylaştırılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Gaziantep'te bir otelde Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği'nce (AYSAD) "Krize Pabuç Bırakma" adlı...

Gaziantep'te bir otelde Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği'nce (AYSAD) "Krize Pabuç Bırakma" adlı toplantı düzenlendi.

Gaziantep'te bir otelde Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği'nce (AYSAD) "Krize Pabuç Bırakma" adlı...

Gaziantep'te bir otelde Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği'nce (AYSAD) "Krize Pabuç Bırakma" adlı toplantı düzenlendi.

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