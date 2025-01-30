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AYB, Güvenlik ve Savunma Yatırımını İki Katına Çıkaracak!

AYB, 2025'te güvenlik ve savunma yatırımlarını rekor seviyeye, 2 milyar avroya yükseltecek.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 18:10
AYB, Güvenlik ve Savunma Yatırımını İki Katına Çıkaracak!

AYB'den Güvenlik ve Savunmaya Rekor Yatırım

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), güvenlik ve savunma alanında gerçekleştireceği yatırımları iki katına çıkarma kararı aldı. Başkan Nadia Calvino, bu yıl savunma yatırımlarının 2 milyar avroya yükseleceğini duyurdu.

2024 Yatırım Rakamları ve Hedefler

Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Calvino, 2024 yılında toplam 89 milyar avro yatırım yapacaklarını ve bunun %90'ının Avrupa Birliği içinde gerçekleşeceğini belirtti. KOBİ'ler ve yeni şirketler için 14 milyar avroluk sermaye ve garanti sağlandığını vurguladı.

İklim Bankası Ortalama ve Yeşil Dönüşüm

Calvino, AYB'nin bir iklim bankası olarak rollerini güçlendirmeyi önceliklendirdiklerini ifade etti. 2024 yılında operasyonların yaklaşık %60'ının yeşil dönüşümü desteklemeye ayrılacağını söyledi.

Savunma Başlıkları ve Yatırım Artışı

AYB, güvenlik ve savunma sanayisine desteğini artırarak 1 milyar avrosunu geçen yıl sivil ve askeri projelere yatırdı. 2025 için yapılan planlama ile bu rakamın 2 milyar avroya çıkarılacağı belirtildi.

Temiz Teknoloji ve Yapay Zeka Üzerine Yatırımlar

AYB'nin 2025 yılı hedefleri arasında temiz teknoloji, yapay zeka, sürdürülebilir konut ve iklim eylemi gibi alanlara toplamda 95 milyar avro yatırım yapmak bulunuyor. Calvino, "Biz bir savunma bakanlığı değil, Avrupa'nın yatırım bankasıyız." diye ekledi.

AB Ülkeleri ve Kredi Politikası Üzerine Tartışmalar

AB ülkelerinin liderleri, AYB'nin borç ve yatırım politikasında değişiklik yaparak savunma projelerine daha fazla finansman sağlamasını istemişti. Ancak mevcut kredi politikası, doğrudan savunma sanayisine finansman sağlamamaktadır.

Pek çok AB ülkesi, AYB'nin kredi politikasında değişiklik yapılmasını ve bankanın savunma alanına daha fazla destek sunmasını talep ediyor.

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